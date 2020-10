Vandalizzata Casa dell'Acqua ad Aosta, indaga la Polizia locale

Continuano le scorribande notturne dei vandali ad Aosta. Ignoti (almeno per ora) individui la settimana scorsa hanno tentato di svellere la gettoniera delle monete e hanno rotto parti della struttura della Casa dell'Acqua in via Clavalité. La quantificazione dei danni è ancora in corso ma è in sé il danneggiamento a una struttura così utile e importante per la città a preoccupare la Polizia locale del capoluogo, che sull'accaduto sta svolgendo approfondite indagini.

"Non vogliamo che quanto accaduto si ripeta contro altre Case dell'Acqua - spiega il Comandante della 'Locale', Fabio Fiore - dobbiamo trovare quanto prima i responsabili e cercare anche di capire il perchè di un gesto così scellerato".

Recentemente i teppisti si sono accaniti anche sulle fioriere di alcuni esercizi commerciali del centro storico, in particolare in via Losanna e via Challand. Via Losanna è una Ztl dotata di strumenti pubblici di videorilevazione di eventuali infrazioni stradali, ma si tratta di 'macchine fotografiche' che rilevano solo le targhe delle auto che entrano ed escono dalla via, non sono videocamere di sorveglianza 'puntate' sui movimenti delle persone. Per risalire ai vandali, le Forze dell'ordine potranno però contare sulla presenza di eventuali telecamere private.