Don Corrado Bagnod, parroco di Cogne dal 1964, lascia la parrocchia

Il 23 ottobre Mons. Vescovo accoglierà le dimissioni, per motivi di salute, di don Corrado BAGNOD, parroco di Cogne dal 1964. Dal 24 ottobre sarà sostituito da don Junior Carlo LOUISETTI, attualmente vicario parrocchiale nelle Parrocchie della Madonna delle Nevi, di Sant'Anselmo e di San Lorenzo in Aosta.

Prenderà il posto di don Louisetti nelle tre Parrocchie cittadine come Vicario parrocchiale don Jean-Claude BIZINDAVYI. Avvicendamenti nelle parrocchie

All'inizio di settembre 2020 don Arokiasamy AUGUSTINE, dei Salesiani di Châtillon, è stato sostituito nel servizio di Vicario parrocchiale a Valpelline e parrocchie vicine da un altro salesiano, don Silvio CARLIN, tornato a Châtillon.

Anche il salesiano don Virgilio FERRONATO è stato sostituito come Vicario parrocchiale a Pontey e Châtillon da un altro salesiano, don Pravin Raj JOSEPH.

Il 30 settembre Mons. Vescovo accoglierà le dimissioni, per motivi di salute, di don Candido MONTINI, parroco di Montjovet dal 1993, e di don Walter PETTAZZONI, parroco di Derby dal 1965. Dal 1° ottobre il primo sarà sostituito da don Alessandro CAVALLO, mentre la parrocchia di Derby sarà affidata temporaneamente a don Eugen MATEIAS, parroco di la Thuile.

Il 30 di settembre anche don Ivano REBOULAZ lascerà la responsabilità di Amministratore parrocchiale di Roisan (dal 2014) in concomitanza con il ritiro di Suor Teresina ABRIGO, per anni animatrice della parrocchia e collaboratrice pastorale di diversi parroci. La comunità di Roisan sarà temporaneamente affidata a fra Marcello LANZINI che continuerà a risiedere in Seminario e a curare la formazione dei futuri diaconi e la formazione permanente del Clero.

A metà ottobre don Daniele FRIMAIRE, parroco di Morgex dal 2012, lascerà la parrocchia e inizierà un'esperienza di vita comunitaria e di collaborazione pastorale all'interno della fraternità sacerdotale costituita ad Introd e che serve le parrocchie di Arvier, Avise, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve. Continuerà nel suo servizio di Presidente di Radio Proposta...inBlu. La Parrocchia di Morgex viene affidata a don Paolo VIGANO' come Amministratore parrocchiale. Lo stesso assumerà anche il servizio dell'accompagnamento spirituale dei ragazzi e dei giovani dell'Oratorio interparrocchiale del Valdigne che continuerà ad essere guidato da Giulio CUMINO.

Il 22 settembre don Alessandro VALERIOTI, ordinato sacerdote lo scorso 7 settembre, è stato nominato Vicario parrocchiale nelle parrocchie di Châtillon, Pontey, Émarèse e Saint-Germain.