Studente aostano positivo al Covid, tutta la classe in isolamento domiciliare

Sono in quarantena domiciliare da ieri, lunedì 28 settembre, 15 studenti della classe di una scuola superiore di Aosta. Un loro compagno è risultato positivo al Covid-19 ed è immediatamente scattata la misura di isolamento; come loro, sono in quarantena anche quattro professori dello stesso istituto scolastico.

Sono intanto in corso i test tampone facoltativi agli studenti di una scuola media del capoluogo dove una classe era stata posta in isolamento giorni fa.

Negli ultimi dieci giorni sono stati registrati venti nuovi casi di contagio in Valle, una media di due casi al giorno, a fronte di oltre 1500 tamponi eseguiti.