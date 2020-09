Undici nuovi casi di Covid-19 in Valle ma 10 erano già in isolamento

Sono undici i nuovi casi di positività al coronavirus stati registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, a fronte di 152 tamponi eseguiti. Dieci sono stati identificati dal sospetto diagnostico, ma si tratta di persone che erano già in isolamento domiciliare ed monitorate da giorni in quanto "contatti stretti", come familiari o amici, di soggetti già risultati positivi. Il fatto che siano stati subito posti in quarantena, dopo essere stati individuati dalle strutture della Usl, riduce quindi la possibilità che abbiano contagiato a loro volte altre persone.

Restano tre le persone ricoverate con sintomi all'ospedale Parini, mentre salgono a 63 quelle poste in isolamento domiciliare per un totale dunque di 66 pazienti contagiati. Dall'inizio della pandemia i guariti rimangono 1.807 e i casi totali aumentano a 1.299. I morti sono sempre 146, 73 donne e altrettanti uomini dai 45 ai 100 anni di età.