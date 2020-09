Sabato arriva la prima nevicata sulla Valle

Dal caldo estivo al gelo invernale senza passaggi intermedi: secondo il bollettino dell'Ufficio meteorologico regionale, è in arrivo con almeno un mese di anticipo la prima neve della stagione invernale in Valle d'Aosta.

Per sabato 26 settembre sono infatti previste "precipitazioni al mattino sui confini, con neve a 1000-1200 metri, parziali schiarite altrove; abbastanza soleggiato dal pomeriggio, con fiocchi sui confini". Da domenica ci sarà un miglioramento e sarà "in parte soleggiato con nubi sui confini" mentre martedì e mercoledì "abbastanza soleggiato con temperature in aumento".