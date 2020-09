Oggi mercoledì 23 settembre saint Pie de Pietrelcine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 23 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 24 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 25 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 26 settembre

Convento Suore San Giuseppe di Aosta - mattino

Incontro con le religiose e i religiosi all'inizio dell'Anno Pastorale

Domenica 27 settembre

Santuario di Maria Immacolata in Aosta - ore 10.30

Santa Messa per la festa del Santuario

Lunedì 28 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 30 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 23 settembre saint Pie de Pietrelcine

La Chiesa celebra San Pio da Pietrelcina (Francesco Forgione) Sacerdote cappuccino

Francesco Forgione nasce a Pietrelcina, provincia di Benevento, il 25 maggio 1887. Il 22 gennaio 1903, a sedici anni, entra in convento e da francescano cappuccino prende il nome di fra Pio da Pietrelcina. Diventa sacerdote sette anni dopo, il 10 agosto 1910. Nel 1916 i superiori pensano di trasferirlo a San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e qui, nel convento di S. Maria delle Grazie, ha inizio per Padre Pio una straordinaria avventura di taumaturgo e apostolo del confessionale. Il 20 settembre 1918 il cappuccino riceve le stimmate della Passione di Cristo che resteranno aperte, dolorose e sanguinanti per ben cinquant’anni. Muore il 23 settembre 1968, a 81 anni. Dichiarato venerabile nel 1997 e beatificato nel 1999, è canonizzato nel 2002.

Il sole sorge alle ore 7,09 e tramonta alle ore 19,26