Occhio alle lettere-truffa con mittente 'Foire de Saint-Ours'

Anche quest'anno diversi valdostani hanno segnalato al 'Comitato incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas' di aver ricevuto una lettera con mittente 'Foire de Saint-Ours: Fiera di Donnas e Regione Autonoma Valle d'Aosta' in merito a proposte organizzative sulla partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

"Si tratta di un falso - avverte Graziano Comola, presidente del Comitato - noi organizzatori non abbiamo inviato nulla. Si tratta piuttosto di una missiva-tranello per far stipulare un contratto triennale con una fantomatica compagnia in Germania, dal costo annuale di 1212 euro". Il Comitato invita a diffidare di lettere dal contenuto confuso e poco trasparente e a segnalare eventuali iniziative truffaldine.