Sarre: Le Feste Patronali esorcizzano il covid-19

Domenica 20 settembre Sarre ha festeggiato congiuntamente i santi patroni. Un giorno di festa nel ricordo di chi è andato avanti a causa della pandemia.

Il sindaco Massimo Pepellin ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro contributo per gestire questa difficile fase: potezione civile, croce rossa,, i volontari i sapeurs pompiers. Ma anche alla Proloco che, in collaborazione con l'amministrazione comunale ha organizzato le feste patronali di Sarre.

Ora l'appuntamento è per Martedì 22 settembre alle 19; la chiesa di Saint-Maurice ospiterà la Messa per la Badoche; alle 20 nella saletta espositiva della Biblioteca sarà inaugurata l'esposizione 'La Badoche si racconta"; alle 20,30 nel Giardino del Castello Reale l'incontro 'Florilegio d'Autunno' , musica e racconti di fiori dagli orti valdostani a cura di Giuseppina Marguerettaz; musiche di Cesare Marguerettaz con i Larinpionpion.