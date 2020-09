Mutui recupero edilizio, da giunta ok a rifinanziamento

La giunta regionale ha approvato una convenzione con Finaosta spa per il finanziamento delle domande di mutuo giacenti relative a interventi di recupero edilizio e all'eventuale acquisto di immobili destinati ad abitazione non principale. Lo rende noto l'assessorato alle Opere pubbliche. Sono oggetto di tale provvedimento le domande (a valere sull'allegato E della delibera della giunta regionale 1430 del 31 ottobre 2017) presentate fino al 31 dicembre 2019, per un fabbisogno di circa 20 milioni di euro.



In base a quanto previsto dalla convenzione, Finaosta concederà nel triennio 2020/2022 i mutui relativi alle domande già presentate presso la struttura regionale competente, avvalendosi di fondi propri della finanziaria regionale. Il tasso di interesse previsto è pari all'uno per cento.