Semaforo verde ai fondi per la mobilità a zero impatto ambientale

Al via l'erogazione di contributi regionali alla mobilità sostenibile per un importo complessivo di 350 mila euro.

La Giunta regionale ha infatti approvato i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per l’anno 2020, legati inoltre alle misure urgenti per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono ammessi a contributo gli investimenti per l’acquisto, eseguiti tra il 4 maggio e il 31 ottobre compresi, per una sola volta ed esclusivamente per velocipedi ovvero biciclette e handbike sia a propulsione muscolare che a pedalata assistita (epac, electric pedal assisted cycle).

Nell’ambito della micromobilità elettrica, sono ammessi a contributo gli investimenti per l’acquisto di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, e rientranti nelle seguenti tipologie: Hoverboard; Segway; Monopattini; Monowheel.