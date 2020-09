Du glacier Grand Combin la mémoire de l'environnement

Des chercheurs vont analyser la mémoire du glacier du Grand Combin, en Valais, et vont extraire des carottes. L'expédition, menée dans le cadre du projet international Ice Memory, est partie lundi 14 septembre et doit durer entre huit et dix jours. A 4100 mètres d'altitude, une équipe de huit personnes se chargera d'extraire trois carottes de glace parallèle.

Les prélèvements descendront jusqu'à 80 mètres, selon un communiqué de l'Institut Paul Scherrer PSI, laboratoire de recherche multidisciplinaire de la Confédération. "A cette profondeur, nous atteindrons le lit rocheux, précise la cheffe de l'expédition Margit Schwikowski, spécialiste en chimie de l'atmosphère, citée dans le texte.

Le projet Ice Memory a été lancé par une équipe franco-italienne soutenue par la Fondation Université Grenoble Alpes et d'autres partenaires scientifiques, détaille le communiqué de l'institut. Son objectif est d'extraire des carottes de glace des glaciers menacés et les conserver ensuite dans une cave creusée sous la neige en Antarctique.