Svuota la cassa in pieno giorno ma nella fuga perde il cellulare

Potrebbe essere presto rintracciata e denunciata per furto, la giovane che nel tardo pomeriggio di ieri venedì 11 settembre ha svuotato la cassa del 'Bun Pat - tutto a 1 euro' in via Festaz ad Aosta. Dopo aver gironzolato nel negozio per qualche minuto, si è avvicinata alla commessa, dietro il banco vicino all'uscita e ha chiesto un vaso per piante da 22 centimetri di diametro.

I vasi si trovano all'altro capo del negozio e la commessa ha chiesto di attendere qualche istante, mentre si allontanava la ragazza ha aperto la cassa, ha prelevato l'incasso della giornata, circa 500 euro, e si è lanciata fuori dal 'Bun Pat' inseguita dalla commessa che ne ha perso le tracce in via Trottechien. Mentre scappava dal negozio, però, la scaltra ladra ha perso un telefono cellulare. Se non lo aveva rubato precedentemente ed è effettivamente il suo, le possibilità di individuarla in breve tempo sono concrete.

Sul posto ieri è arrivata dopo pochi minuti la polizia; le Volanti hanno battuto la zona ma della giovane nessuna traccia. L'esame delle videocamere di sorveglianza e del telefono potrebbero dunque ottenere maggior risultato.