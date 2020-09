Pronte ad Aosta le prime aule temporanee del liceo Berard

Sono pronte le prime aule della sede temporanea del liceo Bérard, nel prefabbricato in viale Federico Chabod, ad Aosta. Il trasloco verrà effettuato da sabato 11 a domenica 13 settembre. Lunedì 14 settembre entreranno le prime 15 classi per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021.

Per quanto riguarda le altre venti classi del Bérard, 11 restano nella sede dell'istituto Manzetti e nove nel Convitto regionale; per queste il trasferimento è previsto il 30 ottobre. In quella data si sposteranno nella sede temporanea anche le segreterie (quattro aule compresa la sala insegnanti), due laboratori e la direzione. Infine la palestra sarà pronta a novembre.