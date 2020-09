Aosta: Festa patrono San Grato senza processione ma con un sacerdote in più

C'è attesa tra i fedeli per lunedì 7 settembre, quando alle 9,30 nella Cattedrale di Aosta il Vescovo Franco Lovignana ordinerà sacerdote il diacono Alessandro Valerioti, della Parrocchia di San Cassiano a La Salle.Originiario di San Giorgio Morgeto ma residente in Valle da molti anni, Don Alessandro è stato ordinato diacono il 20 ottobre 2019 e attualmente svolge il tirocinio pastorale presso la Parrocchia di San Pietro a Chatillon.

Nel messaggio con il quale annuncia la sua Ordinazione, don Alessandro scrive: "Siete tutti invitati a partecipare a questo momento così importante per la mia vita. Vi chiedo per favore di ricordarmi nelle vostre preghiere perché il mio 'sì' sia totale". Lunedì 7 settembre ricorre anche la Solennità di San Grato, Patrono della città e della Diocesi di Aosta. Quest'anno, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non avrà luogo la tradizionale processione nelle vie del centro Città con le relique.

"Siamo ancor più invitati a ricorrere all'intercesione del nostro Santo Patrono - commenta Monsignor Lovignana - affinché s'affretti la liberazione dai pericoli di questo male che ci affligge".

Anche la consueta Route per i giovani della sera di domenica 6 non avrà luogo; sarà invece celebrata l'Eucaristia per i giovani, direttamente all'Eremo di San Grato domenica 6 settembre 2020 alle ore 17,30. Quanti parteciparanno alle celebrazioni sono tenuti al rispetto delle vigenti norme per il contrasto all'emergenza sanitaria: indossare la mascherina (disposta in modo da coprire sia la bocca sia il naso), mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione di nuclei famigliari o di stabile frequentazione).