Operaio muore in incidente di lavoro ad Allein

Un operaio lombardo di 46 anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto oggi, venerdì 4 settembre, in un incidente sul lavoro ad Allein.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri; l'uomo stava eseguendo lavori di manutenzione in una centrale idroelettrica lungo il torrente Artanavaz e sarebbe caduto in una vasca di carico e scarico dell’impianto, riportando traumi fatali.

La salma è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero di Allein; è previsto in queste ore un sopralluogo del pm di turno, Francesco Pizzato, che sarà accompagnato dai carabinieri di Etroubles e da funzionari del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro dell'Usl-VdA. Sarà necessario verificare se le cause dell'incidente possono essere imputabili unicamente a un errore della vittima o se invece possano essere ravvisate responsabilità colpose di altre persone.