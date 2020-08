'Blitz' per recuperare alpinista sul Bianco prima che arrivi il maltempo

Complesso intervento del Soccorso Alpino Valdostano nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto.

Alle 12,10 le guide del Sav ricevono una chiamata da parte di un alpinista polacco che si trova bloccato sul Pilone Centrale del Freney. Durante la sua scalata, in solitaria e che si protraeva da tre giorni, ha incontrato più difficoltà del previsto: è bloccato all’altezza della Chandelle a circa 4400m di quota. E’ illeso ma non riesce più a proseguire; il meteo al momento è sereno e c’è un vento sostenuto. Le previsioni annunciano un peggioramento nel pomeriggio e poi due giorni di brutto tempo certo, situazione che rende l'intervento di soccorso impellente.

Il protrarsi delle missioni più importanti a carattere sanitario fanno si che l’elicottero decolli per il Monte Bianco alle 14, 30; una volta arrivato sul posto fa base al Rifugio Monzino e si alleggerisce di tutto il peso superfluo. Rimangono a bordo, oltre al pilota, il tecnico verricellista e una Guida Alpina tecnico di elisoccorso.

Arrivati in quota ed individuato l’alpinista viene fatta una azione rapida e risolutiva, in condizioni di volo al limite per il forte vento. Una volta recuperato, l’alpinista, illeso, viene portato ad Aosta per sbrigare le procedure del caso.