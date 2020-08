Domani domenica 16 agosto saint Roch saint Théodule

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 18 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 21 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 22 agosto

Aosta, Convento San Giuseppe - ore 9.30

S. Messa per i giubilei di Professione Religiosa

Lunedì 24 agosto

Saint-Barthélemy, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e l'inaugurazione dei lavori

Martedì 25 agosto

Cattedrale - ore 8.30

S. Messa nella solennità della Dedicazione della Cattedrale

Mercoledì 26 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Challand-St-Victor - ore 18.00

S. Messa per la professione di don Maurizio Pellizzari come eremita diocesano

Domenica 30 agosto

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per la chiusura del Pellegrinaggio spirituale OFTAL

