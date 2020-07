Pasquale Manoforte nuovo presidente dell’Irv, nel CdA rientra Paolo Laurencet

L'ingresso dell'Irv in via Binel ad Aota

L’Istituto Radiologico Valdostano spa, una delle più importanti aziende sanitarie private valdostane convenzionate con il pubblico, si è data una direzione manageriale rinnovando il CdA presieduto da Pasquale Manoforte, manager di Milano, rappresentante legale cui spetta la gestione ordinaria dell'impresa, e composto dai commercialisti Paolo Laurencet e Moreno Faedi.

Per Paolo Laurencet (nella foto) si tratta di un ritorno dopo che nel 2017, l’allora proprietà, non lo aveva confermato alla carica amministratore. Per lui potrebbe essere prevista, viste le competenze, una delega per gestione contabile ed il controllo di gestione. Riprenderà così il lavoro di modernizzazione dell’Istituto nato il primo dicembre del 1975.

Allora era un ambulatorio specialistico di diagnosi e terapia, con sede in via Elter n. 24 ad Aosta. Nel 1979 s'instaura un attivo rapporto di collaborazione tra l'USL ed il predetto istituto e, contestualmente, si assiste alla nascita progressiva di nuovi settori.

Nei successivi anni di attività, il numero dei servizi erogati ha avuto un notevole incremento: nel 1990, infatti, vi è stata l'attivazione del servizio di Ecografia, nel 1994 quello di Mammografia e nel 1996 quello di Risonanza Magnetica. Degni di nota appaiono, inoltre, l'avvenuto potenziamento del Dipartimento di Riabilitazione, lo sviluppo di nuovi ambulatori specialistici, l'apertura di un'ulteriore sede I.R.V. di diagnostica e terapia a Pont St. Martin, nonché l'attivazione, in Via Kaolack ad Aosta, dei servizi di Medicina dello Sport e di Medicina del Lavoro.

Nel 2005 nasce "Revive Clinique", un servizio interamente dedicato alla dermatologia, chirurgia laser e chirurgia estetica. Nel 2007 il Laboratorio Privato di Analisi SORIVAL potenzia la propria attività introducendo nuovi test ed analisi chimico-cliniche, oltre all'attivazione di un servizio di ostetricia.

Nel 2008 nasce "IRV PROGETTO SPORT" (Centro Polifunzionale per l'Atleta) dedicato ad atleti professionisti e a chiunque pratichi sport, anche a livello amatoriale.