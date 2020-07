Quando la Mototerapia incontra La Thuile 31 luglio-1-2 agosto

Una tre giorni che vedrà nella Mototerapia un approccio diverso per portare gioia e allegria a bambini e ragazzi disabili e malati, i quali potranno provare l’emozione di salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina dello sport, imparare, sperimentare e godere di felici momenti di evasione.

Insieme al team di NaturalBOOM saranno presenti il campione di Motocross Freestyle Vanni Oddera ideatore del progetto di Mototerapia, Nico Valsesia, ciclista e fondista di corsa in montagna, autore di molte imprese “quasi” impossibili, e tanti ospiti ed amici che regaleranno ai partecipanti momenti indimenticabili.

Durante le tre giornate sarà anche possibile incontrare e conoscere i piloti della Mototerapia. In linea con la filosofia di NaturalBOOM, il primo Mental Drink, che trova nella natura la forza dell’idea da cui nasce e si sviluppa, tutto si svolgerà all’aperto nel bellissimo contesto montano di La Thuile, in Valle d’Aosta, e in totale sicurezza. Corpo, mente e spirito sono dipendenti l'uno dall'altra e si fondono con l'ambiente circostante per una grande esperienza di passione e solidarietà.

La Thuile e la straordinaria accoglienza di TH La Thuile - Planibel Hotel & Residence faranno da cornice all’evento di solidarietà NaturalBOOM in programma dal 31 luglio al 2 agosto. L’evento è realizzato con il supporto del Comune La Thuile e del Consorzio Operatori Turistici La Thuile.