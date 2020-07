Ore decisive per il futuro dei lavoratori di Vedetta 2 Mondialpol

Prosegue senza sosta il braccio di ferro tra il sindacato UilTucs e l’Istituto di Vigilanza Vedetta 2 che intende chiudere la sede di Aosta e trasferire i lavoratori in quella di Torino. La posizione del sindacato si incentra principalmente su due punti: la non penalizzazione economica dei lavoratori ed il loro utilizzo in servizi che non prevedano lunghi percorsi stradali mettendo a rischio la loro salute e sicurezza.

Il 9 luglio scorso il Coordinamento dei rappresentanti sindacali del Piemonte e Valle d’Aosta di Vedetta 2 si era confrontato con UilTucs sulle iniziative da intraprendere dopo aver appreso che l'azienda ex All System aveva sospesi i trasferimenti. Domani, martedi 21 luglio, a Torino, le delegazioni sindacali unitarie di Piemonte e Valle d'Aosta incontreranno nuovamente le rappresentanze di Vedetta 2 Mondialpol per ribadire i diritti economici e operativi delle maestranze. "La scelta repentina di chiudere alcune sedi - spiega Raffaele Statti, segretario di UilTucs VdA - divulgata dopo la cessione parziale di ramo d’azienda da parte di All System a Vedetta 2, non fu nemmeno accennata durante l’incontro tra le parti".

La risposta del sindacato, sottolinea Statti, "non poteva che essere ferma e decisa nel condannare l’atteggiamento unilaterale dell’Azienda e come primo risultato vi è stato il rinviovdei trasferimenti dei lavoratori e la disponibilità ad aprire la trattativa".