Ondata di furti nella collina di Nus

Indagano i carabinieri su almeno quattro episodi di scasso verificatisi la scorsa settimana in alcune frazioni collinari di Nus. A Val Dessus, i ladri in un'abitazione hanno sottratto monili e denaro mentre non sono riusciti a entrare in un'altra casa privata; altri 'colpi' sono stati messi a segno in località di bassa collina, dove sono stati registrati almeno tre casi e due di tentato scasso.

Il bottino dei topi di appartamento ammonterebbe a poche migliaia di euro ed è possibile che a compiere i furti sia stato un gruppo organizzato proveniente da fuori Valle.