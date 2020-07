Conseil Jeunes Valdotains, derniers jours pour s'incrire

Derniers jours pour s'inscrire au Conseil des Jeunes Valdôtains, la simulation parlementaire organisée par les jeunes pour les jeunes, avec le soutien de l'Assemblée législative valdôtaine, qui se déroulera sur trois jours, du 27 au 29 juillet 2020, en ligne via la plateforme Zoom mise à la disposition par le Conseil régional.

Le débat portera sur la relance de la filière agroalimentaire et le droit à l'éducation: ces deux thèmes seront contextualisés et développés par rapport à la situation d'urgence vécue avec le Covid-19 et feront l'objet de deux motions soumises à l'approbation par le Conseil des Jeunes Valdôtains.

Tout jeune valdôtain entre 18 et 28 ans intéressé peut s'inscrire jusqu'au 14 juillet 2020 à travers un document-formulaire en ligne sur le site internet (www.conseiljeunesvaldotains.vda.it) et sur les réseaux sociaux de l'association.