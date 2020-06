Denunciati dal sindaco i giovani che hanno vandalizzato la palestra di Sarre

Sono entrati nella palestra delle scuole Benance Bernin in frazione Montan, a Sarre, chiusa dal 5 marzo scorso e l'hanno vandalizzata; uno di loro ha persino guidato uno scooter all'interno della struttura.

Pensando evidentemente di dimostrare il loro 'valore' i cinque o sei vandali hanno filmato con un cellulare la loro bravata e hanno pubblicato il video su Instagram, taggandolo come se niente fosse.

Il sindaco di Sarre, Massimo Peppelin, ha sporto denuncia penale e civile, riservandosi di costituirsi parte civile per il ristoro dei danni nell'eventuale processo.

"Spiace quanto accaduto perché - spiega il primo cittadino sarrolen - vedere dei giovani che deturpano il patrimonio pubblico ferisce". In conseguenza delle disposizioni anti-Covid, dal giorno in cui è stata chiusa non risulta che nessuno sia più entrato nella palestra, ma la porta di un'uscita di sicurezza è risultata manomessa.

Nella struttura si notano i segni degli pneumatici del ciclomotore, una sedia in plastica rotta, immondizie, cuscini di gommapiuma rotti sul pavimento. Inoltre i muri esterni e la pavimentazione sono stati presi di mira con scritte e disegni eseguiti con vernice.