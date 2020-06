Riapre il Park Hotel Billia a St-Vincent ed è già quasi 'completo'

Le prenotazioni per domani, sabato 27 giugno, coprono già l'80% delle camere. Riapre oggi e sotto i migliori auspici, dopo tre mesi e mezzo di lockdown, il Park Hotel Billia&Resort di Saint-Vincent, 'polmone ricettivo' del Casino de la Vallée che da due settimane sta lavorando a ottimo regime.

Quando, nella prima settimana di marzo, fu costretto a chiudere i battenti come tutte le realtà alberghiere nazionali, il Billia occupava oltre il 70% della disponibilità; la ripartenza consente, pur con la dovuta prudenza, di ipotizzare una stagione di buon livello nonostante la necessità del rispetto delle norme anti Covid-19 da parte del personale e della clientela.

Sono aperti da oggi i ristoranti, l'area verde e la piscina olimpionica; restano ancora off-limits, ma forse non per molto, le saune per le quali sussiste l'obbligo di sanificazione dopo l'ingresso di un singolo cliente.