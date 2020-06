Domani ad Aosta sit-in di protesta dei lavoratori della Casa salute 'Dahu' di Brusson

E' in programma per domani martedì 23 giugno, alle 14,30 ad Aosta, un sit-in sindacale dei lavoratori della Casa per la salute della mente 'Dahu' di Brusson, gestita dalla Cooperativa Codess. La protesta sarà organizzata in via Guido Rey, davanti alla sede della Usl VdA. Lo ha annunciato in una nota la Cgil precisando che "alla base della protesta c'è la vertenza che riguarda il pagamento delle retribuzione integrativa regionale del personale della struttura".

Con un accordo tra le parti risalente al 20 giugno 2014, la Cooperativa Codess aveva riconosciuto la retribuzione integrativa regionale, desumibile, oltre che dal contratto tra le Organizzazioni sindacali e le Cooperative valdostane anche dalla normativa regionale vigente e dal contratto con l'Usl VdA, contraente unico dei servizi erogati in struttura. "In tale contesto Codess riconosce gli arretrati di quanto sino ad allora non è stato erogato e non risulta che vi sia stata una variazione dei termini economici contrattuali con l'Usl Valle d'Aosta, anzi ci risulta un aumento", affermano i rappresentanti sindacali, che già il 21 febbraio scorso avevano diffidato la Cooperativa Codess che gestisce il 'Dahu' al ripristino della corretta retribuzione.