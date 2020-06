La Stella Alpina per la solidarietà degli Alpini ha fatto bingo

Ogni due anni , infatti , questa iniziativa della Sezione Valdostana ritorna in tutti i Comuni della nostra Regione per raccogliere fondi da destinare a particolari attività solidali. Ogni Gruppo pertanto si organizzerà per trovare i luoghi adatti dove Sabato 20 e domenica 21 giugno, con una offerta consigliata di cinque euro al vasetto, potremo dire "GRAZIE" a Medici, Infermieri, Operatori Sanitari e a tutti coloro che nei mesi scorsi, con grande generosità e sacrifici personali, hanno combattuto contro l'insidia maligna e mortale del Covid 19.

Operazione Stella Alpina degli Alpini a Quart

Il raccolto sarà aggiunto alla raccolta fondi in corso da rempo che a tutt'oggi, supera i quarantamila euro. Per l'edizione di quest'anno il Presidente dell'A.N.A. Valdostana, Carlo Bionaz, ha inviato una lettera ai 41 Parroci della nostra Diocesi affinché ci concedano il permesso di vendere le stelle alpine sul sagrato delle chiese chiedendo loro nel contempo di aiutarci nella sensibilizzazione dei fedeli sulla valenza della nostra iniziativa. E la cosa è davvero riuscita.