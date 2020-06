SUPERBONUS 110%: CVA FACILITA LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN VALLE D’AOSTA E FA RIPARTIRE LE IMPRESE

Il Decreto Rilancio ha introdotto la detrazione del 110%, il cosiddetto “superbonus”, a condizione che gli interventi consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure di raggiungere la classe energetica più alta. A differenza dell’eco-bonus e del sisma-bonus, i condomini e gli altri soggetti beneficiari che decidono di riqualificare entro il 31 dicembre 2021 potranno detrarre dalle imposte più del costo dell’operazione per 5 anni fiscali. È cruciale, però, il limite di avanzamento delle classi energetiche, che comporta significativi interventi di ristrutturazione e un investimento iniziale considerevole.

L’A.D. di CVA S.p.A. Enrico De Girolamo commenta: “Il superbonus offre una grande opportunità per far ripartire l’economia della Valle D’Aosta, dopo il lockdown. Tuttavia l’ostacolo principale è trovare soggetti finanziari locali con una capienza di imposte tale da contenere tutto il credito necessario a questo tipo di interventi. Si rischia di non poter usufruire degli incentivi”.

CVA S.p.A. intende porsi come punto di riferimento per le imprese e per i soggetti beneficiari, assumendo il ruolo di General Contractor dell’operazione di riqualifica e acquisendo il vantaggio fiscale grazie allo strumento di cessione del credito. Le imprese edili, le ESCO (Energy Service Company), i progettisti e gli impiantisti della Valle d’Aosta potranno rivolgersi a CVA per essere formati e supportati, così da proporsi direttamente agli amministratori di condominio e agli altri soggetti interessati dal Decreto come aziende qualificate dalla stessa CVA S.p.A.

“Le imprese possono contare su un partner affidabile e solido come CVA” continua De Girolamo “e cominciare a lavorare da subito, libere dalle incombenze burocratiche relative ai permessi e alle dichiarazioni di congruità, di cui si occuperà una nostra squadra di esperti”. Continua Enrico De Girolamo: “Con questa operazione CVA da un lato sostiene il territorio promuovendo la rapida ripresa economica delle imprese valdostane, dall’altro persegue nella direzione della sostenibilità energetica, con la decarbonizzazione degli edifici nell’interesse della collettività.”

Tra gli interventi di riqualificazione previsti dal Decreto Rilancio ci sono i lavori per l’isolamento termico delle superfici verticali e orizzontali; gli impianti di riscaldamento, climatizzazione e raffrescamento; il consolidamento antisismico e l’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici. “Aspettiamo i decreti attuativi, come tutti” conclude De Girolamo “e in particolare quello del direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto per il 18 giugno, che definirà le modalità di trasmissione dei dati e i criteri di congruità degli interventi. Noi siamo pronti a partire, non appena verranno definite regole certe da parte degli enti preposti.”