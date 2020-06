Il Casino di St-Vincent vuole riaprire entro un mese

Come anticipato circa un mese fa da Aostacronaca.it. il Casinò di Saint-Vincent prevede di riaprire i battenti al pubblico entro l'inizio di luglio. Lo ha riferito all'Ansa l'amministratore unico della Casa da gioco valdostana, Filippo Rolando. "La data esatta dipenderà da una serie di fattori - ha spiegato - ma ci stiamo attrezzando per aprire in tempi ragionevolmente brevi, contiamo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio".

Nel frattempo, in attesa del via libera della normativa nazionale, sono in corso le attività di riorganizzazione: "E' molto complicato - ha aggiunto Rolando - perché stiamo completamente rivedendo il layout del casinò". Il direttore generale, Stefano Silvestri, ribadisce: "Lavoriamo un passo dopo l'altro per garantire la massima sicurezza e serenità a clienti e dipendenti dal giorno della riapertura".

L'annuncio di Rolando ha indispettito Claudio Albertinelli, segretario generale del Savt, secondo cui "è assolutamente incomprensibile la dichiarazione rilasciata dall'amministratore unico del casinò riguardo ad una riapertura dell'azienda tra fine giugno e inizio luglio. Durante le riunioni fatte per la stesura del protocollo sanitario aziendale ci è stato garantito che i lavori di layout delle sale erano praticamente terminati".

Secondo quanto riferito da Albertinelli "proprio ieri abbiamo avuto una riunione con la Federgioco e si è deciso di sensibilizzare unitariamente le istituzioni affinché arrivi al più presto il via libera per la riapertura delle case da gioco. Andare oltre il 15 giugno sarebbe inaccettabile".