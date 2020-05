Nel Cappello degli Alpini Gruppo Saint Christophe oltre mille euro per persone in difficoltà

“Il nostro Gruppo, grazie alla disponibilità dei proprietari della panetteria Le Coin Du Pain, ha attivato una raccolta fondi mettendo il nostro Cappello Alpino di legno per le offerte all’interno del loro negozio. Con grande piacere abbiamo constatato che la popolazione di Saint-Christophe ha un ottima fiducia in noi, il risultato è stato molto positivo”. Albert Joseph Betemps capogruppo Alpini di Saint Christophe commenta la raccolta di fondi destinati alle persone in difficoltà. il capogruppo

Le offerte nel Cappello Alpino ammontano a 968,16 euro, a cui vanno sommate una donazione di alcuni cittadini di Saint-Christophe di 1100 euro e 50,00 euro dell’ultima ora.

Visto il buon esito delle donazioni il direttivo ha deciso di destinare questi fondi alle persone che per vari motivi si trovano momentaneamente in difficoltà.

Una ventina di famiglie di Saint-Christophe in questi giorni riceveranno dei buoni acquisto di generi alimentari spendibili in due piccole attività del nostro Comune. Con questa iniziativa si è cercato di dare aiuto alle famiglie in difficoltà e nello stesso tempo dare un po’ di guadagno alle attività del territorio.

“In questi giorni il nostro Gruppo – aggiunge Betemps - ha donato ad ogni iscritto e ai piccoli esercizi commerciali del paese delle mascherine così da esprimere attraverso questo piccolo gesto la nostra vicinanza a tutti loro.

A nome di tutto il Gruppo di Saint-Christophe e mio personale ringrazio vivamente tutta la popolazione di Saint-Christophe per la fiducia dimostrataci e come detto in altre occasioni speriamo di rincontrarci il prossimo anno nella splendida area verde del Croux di Senin il prossimo anno a giugno per la nostra annuale festa ‘Rencountro di S-Alpeun’ 2021”.