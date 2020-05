Ristoranti e food come ripartire con marketing, social e delivery

L’evento informativo a distanza ha l'obiettivo di fornire ai ristoratori e agli imprenditori in ambito food gli strumenti fondamentali per affrontare uno scenario profondamente mutato. Ristorazione e agroalimentare sono, infatti, tra i settori che hanno vissuto le maggiori trasformazioni in questi mesi di quarantena.

Arriveranno ora, invece, mesi in cui rinnovare la comunicazione, i processi organizzativi e le strategie di vendita potrà essere decisivo per rimanere nel mercato o, addirittura, l'occasione per ottenere risultati mai raggiunti prima. Marketing, social media e delivery sono gli ingredienti fondamentali di una nuova ricetta di successo gradita al mercato.

Nel corso delle due ore del webinar saranno analizzati i principali aspetti del delivery, a partire dal differente processo di acquisto del cliente, fino alle modalità di comunicazione social nella fase post-Covid-19, con particolare attenzione alle più importanti piattaforme Facebook ed Instagram. Saranno, inoltre, analizzati gli strumenti a disposizione dell'imprenditore al fine di stupire, fidelizzare ed acquisire sempre nuovi clienti.

A fianco degli aspetti tipici del marketing, sarà anche presentata la strutturazione a livello pratico di una piattaforma di consegna a domicilio efficiente e vincente.

La partecipazione all’incontro è gratuita previo iscrizione attraverso il modulo di adesione disponibile sul sito della Chambre www.ao.camcom.it da inviare all’indirizzo mail pid@ao.camcom.it, per ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare lo 0165 573077 o l’indirizzo mail pid@ao.camcom.it.