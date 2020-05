Oggi domenica 10 maggio saint Antonin

VESCOVO DI AOSTA, MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 10 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa quinta Domenica di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu (fm e streaming)

Lunedì 11 maggio

ore 16.30

Riunione in video conferenza del Comitato Casa della Carità

Martedì 12 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 13 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

ore 15.00-17.00

Riunione in video conferenza della Consulta nazionale

dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa in suffragio dei defunti di questo tempo di restrizione

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu (fm e streaming)

Domenica 17 maggio

Cattedrale - ore 10.00

S. Messa sesta Domenica di Pasqua

trasmessa in diretta su Radio Proposta in Blu (fm e streaming)

Mercoledì 20 maggio

ore 8.30-12.30

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Le Messager Valdotain ricorda domenica 10 maggio saint Antonin

La Chiesa celebra Sant' Alfio Martire

SANTI ALFIO, FILADELFO E CIRINO, FRATELLI MARTIRI

Le notizie che possediamo sulla vita e sul martirio dei tre fratelli, Alfio, Filadelfo e Cirino, il cui culto è molto diffuso in quasi tutta la Sicilia Orientale fin dall'alto medioevo, sono tutte contenute in un documento, che gli studiosi delle vite dei Santi fanno risalire al secondo decennio della seconda metà del secolo X, al 960 circa: si tratta di una lunga e minuziosa narrazione scritta da un monaco, certamente basiliano, di nome proprio Basilio, e con verosimiglianza a Lentini in provincia di Siracusa, come si evince dalla precisa indicazione dei luoghi, delle tradizioni e dei costumi della comunità là esistente. Il manoscritto, che si compone di più parti, alla fine della terza parte si chiude con questo periodo, ovviamente in greco: "Con l'aiuto di Dio venne a fine il libro dei SS. Alfio, Filadelfo e Cirino, scritto per mano del monaco Basilio".

Il prezioso scritto si conserva nella Biblioteca Vaticana, segnato col numero 1591, proveniente dal monastero di Grottaferrata, nei pressi di Roma.

Secondo il manoscritto citato i nostri Santi hanno subito il martirio nella persecuzione di Valeriano e precisamente nel 253.

