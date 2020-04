Una corona ai Caduti nella lotta contro il Covid-19 per celebrare la 168esima Festa della Polizia

Niente discorsi, niente rinfresco, nessuno scambio di auguri con autorità, familiari, giornalisti e supporters. Per il rispetto delle norme contro il contagio da Covid-19 il 168esimo Anniversario della Polizia di Stato è stato celebrato oggi anche ad Aosta come nel resto d'Italia con la deposizione di una corona di alloro in memoria dei Caduti da parte del Questore, Ivo Morelli, alla presenza del Presidente della Giunta, Renzo Testolin.

"Ora questo gesto assume una dimensione, se mai possibile, ancora più ampia - commenta il Questore Morelli - a imperitura memoria onoriamo tutti coloro che dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sono caduti curando, servendo, proteggendo l’Italia".

Un anno di intenso lavoro

Da aprile 2019 a marzo 2020 il numero dei furti in Valle è in calo rispetto allo stesso periodo precedente, da 1148 a 1101 e a diminuire sono anche quelli in abitazione, da 259 a 241. Per quanto riguarda le Volanti, all'aumento di pattuglie effettuate (1760 contro le 1728 dell'anno passato), vi è stato sotanziale aumento delle persone sottoposte a verifica (da 8056 a 11137). La Polizia di frontiera ha incrementato di grna lunga il numero di persone identificate, da 29.970 a 47.228, ha aumentato gli arresti effettuati (84, contro i 65 dell’anno precedente): si tratta quasi sempre di “passeur” e persone che hanno esibito documenti falsi.

Sono aumentati di poco, da 1.369 a 1.371, i servizi di ordine pubblico e sono stati incrementati gli interventi formativi nelle scuole: da 44 a 77 con 3.515 studenti coinvolti.

La Divisione Polizia anticrimine ha emesso quattro provvedimenti di sorveglianza speciale, 36 avvisi orali del Questore (14) e quattro fogli di via obbligatori (13). Quasi raddopiate le certificazioni antimafia: da 1816 a 3349.

La Squadra Mobile ha sequestrato oltre tre chili e mezzo di marijuana, 96 grammi di cocaina e quasi 20 di eroina. Solo 5 i grammi di hahish sequestrati, a dimostrazione del forte calo dello spacio di questa droga leggera.

L’Ufficio immigrazione della Questura ha proceduto a 180 espulsioni, dieci in più rispeto ai dodici mesi precedenti, mentre gli accompagnamenti alla frontiera e nei CIE sono saliti d 54 a 77.

La polizia stradale ha redatto verbali per un ammontare di 1.309mila euro contro un 1.383.150 dell'anno precedente.

La Polizia postale e delle comunicazioni ha denunciato 50 persone, 34 in meno rispetto al periodo aprile 2018 marzo 2019, mentre la Polfer ha elevato143 contravvenzioni al regolamento ferroviario contro le 24 dell'anno precedente.