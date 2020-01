Auto fuori strada ad Antey, ferito il conducente

E' stato ricoverato all'ospedale Parini di Aosta con una prognosi di 40 giorni, un 70enne valdostano protagonista di un incidente stradale autonomo avvenuto ieri sera sera alle 20,30 sulla strada regionale della Valtournenche all'altezza di Antey. L'uomo ha riportato traumi e contusioni varie; era alla guida della sua vettura quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del volante uscendo di strada.

Sul posto, allertati da altri automobilisti, sono giunti oltre al Radiomobile anche 118 e Vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il pensionato dall'auto e a liberare la sede stradale, ripristinando la normale circolazione del traffico.