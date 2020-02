Arrestato al traforo M. Bianco cittadino della Guinea con documenti falsi

Un ventenne della Repubblica di Guinea è stato arrestato dalla Polizia per possesso di documenti contraffatti. Personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera Traforo Monte Bianco, durante lo svolgimento di attività volta al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha effettuato il controllo dei passeggeri di un bus di linea in ingresso in territorio italiano.

Tra di essi si trovava il guineano che, al momento del controllo, ha esibito un passaporto falsificato mediante alterazione della pagina dati. Da accurati accertamenti successivi, è emerso che lo straniero è entrato in Italia nel 2017 e ha presentato istanza di asilo presso un’altra Questura della Repubblica.

Successivamente ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro in modo fraudolento, infatti anche in quell’occasione ha dichiarato la propria identità esibendo un passaporto falsificato mediante alterazione della pagina dati.

Lo straniero è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ed inoltre è stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato e contraffazione ed alterazione del passaporto ai fini del rilascio del predetto permesso di soggiorno.