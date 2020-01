Salvati tre alpinisti in difficoltà lungo il Canale di Tedeschi sul Monte BIanco

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano, nel pomeriggio di oggi, nella zona a monte del ghiacciaio del Toula, (Monte Bianco) per il soccorso a tre alpinisti di nazionalità francese, in difficoltà nella fase di discesa lungo il Canale dei Tedeschi (quota 3300 mt).

Uno dei tre ha perso parte dell'attrezzatura a causa di una caduta, che non ha provocato danni fisici. Impossibile la missione in elicottero a causa delle condizioni di scarsa visibilità in quota.

Si è deciso di procedere via terra, lungo il medesimo percorso, che richiede l'impiego di tecniche alpinistiche e con gli sci. Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf ha percorso il canalone recuperando il materiale dell'alpinista, rimasto insieme ad un compagno, oltre la crepaccia terminale. Una terza alpinista ha preferito non affrontare la discesa, in attesa dei soccorsi.

Una volta raggiunti tutti e tre, recuperata l'attrezzatura e radunato il gruppo, sono stati guidati fino al ghiacciaio del Toula e da lì al Pavillon. L'operazione, iniziata poco dopo le ore 13.30, si è conclusa alle 17.30 circa. Le condizioni i dei tre alpinisti sono buone e non è stato necessario alcun intervento sanitario.