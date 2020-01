Rissa in Cittadella dei giovani, 7 denunciati

Sono sette i ragazzi tra i 15 e i 17 anni denunciati dalla polizia per rissa, a seguito della violenta lite scoppiata lo scorso 10 gennaio fuori dalla Cittadella dei giovani, ad Aosta. All'origine una discussione originata da apprezzamenti poco graditi ricevuti da una ragazza. La lite era nata nei locali della Cittadella ed era proseguita all'esterno, dove si erano aggiunti altri ragazzi.

La rissa era poi stata sedata e all'arrivo della volante e dei carabinieri in molti si erano dati alla fuga. In tre si erano fatti visitare in pronto soccorso. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile.