Cna e Confartigianato chiede al Consiglio di approvare bilancio

Le Associazioni di categoria delle imprese artigiane Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e CNA Valled’Aosta fortemente preoccupate per il perdurare della crisi che anche in Valle d’Aosta ha colpito duramente il comparto edile e tutto il suo indotto auspicano che le richieste formulate dai propri rappresentanti inmateria di Bilancio Regionale in sede di audizione in 2^ Commissione Consiliare possano trovare accogli-mento durante l’iter di approvazione dello stesso.

In particolar modo con riferimento alle misure da porre in atto rispetto ai settori sia dell’edilizia abitativaprivata che di quella artigianale commerciale industriale (nuove costruzioni, recupero e salvaguardia del patrimonio edilizio esistente) volte a snellire le procedure burocratiche per le autorizzazioni necessarie edaccorciare i tempi per l’accesso al credito.

Le Associazioni scriventi auspicano inoltre che la politica valdostana abbia la forza ed il coraggio di trovaresoluzioni a breve termine per superare l’empasse che ha portato l’Amministrazione Regionale all’esercizio provvisorio con conseguenti riflessi negativi su tutti i settori economici della nostra regione.