Mario Calabresi racconta il giorno dopo una perdita

Parte dall’esperienza personale Mario Calabresi, giornalista e scrittore, per raccontare nel suo ultimo libro, ‘La mattina dopo’, storie di persone che hanno trovato la forza di guardare oltre il dolore dell’oggi, per ricostruirsi un domani. “Sappiamo tutti di cosa si tratta, - scriva - di quel risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.”

Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in pensione o ci si trasferisce, c’è sempre una mattina dopo. Calabresi, che nel maggio 1972 perse il padre, il commissario di Polizia Luigi Calabresi quando aveva due anni, ha raccontato di aver iniziato il libro dopo un altro evento in qualche modo traumatico per lui: l’improvviso allontanamento dalla direzione del quotidiano ‘La Repubblica’.

A un momento, delicato e cruciale della vita, Mario Calabresi dedica il suo libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui. E racconta così prospettive e vite diverse, che hanno tutte in comune la lotta per ricominciare, a partire dalla mattina dopo. Per Daniela è dopo l’incidente in cui ha perso l’uso delle gambe, per Damiano è dopo il disastro aereo a cui è sopravvissuto, per Gemma è dopo la perdita del marito. Ma è anche un viaggio nel passato familiare, con la storia di Carlo e del suo rifiuto di prendere la tessera del fascismo, che gli costò il posto di lavoro ma gli aprì una nuova vita felice.

Calabresi sarà ospite della rassegna Autori in Vetta al Centro Congressi di Courmayeur, venerdì 17 gennaio alle 21.