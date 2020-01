Vietato non sfogliare una mostra speciale per persone speciali

La Cooperativa Artemisia in collaborazione con Area onlus, associazione torinese che dal 1982 si occupa di bambini e ragazzi con disabilità e delle loro famiglie ed ideatore della mostra, presenta la Mostra “VIETATO NON SFOGLIARE” dal 9 al 20 marzo 2020, presso la Clinica del Sale di Aosta in via Piccolo San Bernardo 30.

Vietato Non Sfogliare è una mostra di libri accessibili per bambini con necessità speciali e di libri per l’infanzia attenti al tema della disabilità: circa 100 testi di recente pubblicazione che costituiscono uno strumento semplice ed efficace di condivisione e di crescita.

Il progetto, finanziato da Banca Sella e Weleda, prevede visite guidate gratuite di un'ora circa per le classi dei bimbi della scuola dell'infanzia ed elementari accompagnati da un insegnante.Per Partecipare all'iniziativa è necessario compilare il modulo online al link entro il 31 gennaio 2020.