Nuova asta di vendita per il fabbricato Ex Multibox

Con un importo a base d’asta di quattro milioni 553 mila euro, la Regione ha indetto una nuova - la quarta in 25 anni - indizione di gara pubblica per la vendita del fatiscente immobile denominato 'Ex Multibox', costruito trentacinque anni fa nel territorio di Pollein, località Autoporto e abbandonato da oltre trent'anni. Di proprietà regionale tramite la società partecipata VdA Structure, la dismissione e l'alienazione della Ex Multibox sono inserite nel programma di dismissione di beni immobili di VdA Structure approvato lo scorso aprile dal Consiglio Valle. Nel piano di vendita figurano anche il fabbricato 'ex Tecdis' a Chatillon, il palazzo direzionale della Cogne Acciai Speciali ad Aosta, l'area 'ex Balzano' a Verrès, il caseificio di Fontainemore e i terreni della società 'Sorgenti del Monte Bianco' a Morgex.

Il fabbricato di circa duemila metri quadrati, oggi in totale stato di abbandono, fu realizzato nei primi anni Ottanta e poi affittato alla società Multibox che costruiva contenitori e imballaggi. L'accordo, sulla carta, era molto vantaggioso per l'Amministrazione regionale ma dopo pochi anni e diverse azioni della Regione per ottenere il pagamento dei canoni, la società Multibox fallì e da allora la struttura è stata utilizzata saltuariamente come deposito-magazzino.