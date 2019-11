Addio al farmacista Pier Giuseppe Nicola

Fu il pioniere in Valle d'Aosta della fitoterapia, la cura con medicinali naturali nonchè il primo tra i professionisti del settore a intuire le opportunità anche commerciali di uno sviluppo locale della 'cosmesi con le erbe'. E' morto ieri ad Aosta il dottor Pier Giuseppe Nicol, storico farmacista del capoluogo che nel 1981 inaugurò la 'Farmacia dott. Nicola' dal 2005 condotta dal figlio Andrea. Originario di San Giorgio di Lomellina (Pavia), 'figlio d'arte' ovvero di Camillo Nicola che già negli anni 30 studiò l’opportunità di coltivare le piante officinali, Pier Giuseppe Nicola si trasferì in Valle con la moglie Manuela e il figlio ancora piccolo, cui trasmise la passione per la farmacologia ma, soprattutto, per le scienze e le metodologie di cura alternative e naturali quali la fitoterapia e l'omeopatia.

Fu Pier Giuseppe negli anni 80 ad allestire un assortito e funzionale reparto dedicato alla medicina naturale che già all'epoca cercava rimedi nelle erbe e nei fiori a 'chilometro zero'. La sua fu una storia di dedizione al territorio, alle Alpi e a una conoscenza che si tramanda di generazione in generazione.

Le esequie di Pier Giuseppe Nicola avranno luogo giovedì 21 novembre alle ore 11,30 nella Cattedrale di Aosta.