Arrestato in Veneto falso medico Francois Pinori

I Carabinieri del Radiomobile di San Donà di Piave (Venezia) hanno scoperto e arrestato, in una camera d'albergo a Noventa di Piave (Venezia) il falso medico Francois Pinori, 76 anni, mai in possesso di alcuna abilitazione all'esercizio della professione che ha praticato in varie località d'Italia, e che aveva vagato per vari paesi d'Europa, tra cui Inghilterra e Romania, prima di essere rintracciato.

Una volta verificata con certezza la sua identità, al controllo in banca dati, è risultato un provvedimento di cattura a suo carico. Le verifiche hanno fatto emergere un decreto di carcerazione, emanato nel 2013 dall’ufficio esecuzioni penali dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, secondo il quale il protagonista del "Caso Pinorì” – seguito dall’inviato Jimmy Ghione del programma “Striscia la Notizia” – deve scontare una pena di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di omessa dichiarazione fiscale commesso negli anni 2004, 2005 e 2006 in Aosta

A un controllo ulteriore è emerso che nei confronti dell'uomo vi era un ulteriore provvedimento, con sospensione dell'esecuzione, emesso a giugno dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze per abusivo esercizio di professione continuato e in concorso, commesso a Perugia e altrove dal 2003 al 2006. La vicenda del finto professionista è stata portata alla ribalta da "Striscia la notizia", che aveva scoperto che Pinori dava pareri su esami clinici e operava in anestesia locale con tecniche al laser, senza alcuna abilitazione medica. Ora è alla casa circondariale "Santa Maria Maggiore" di Venezia.