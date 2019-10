“Poveri NOI – Dialogo sulle povertà il Valle d’Aosta”: un convegno per riflettere insieme sul fenomeno

Ha scelto un gioco di parole - “Poveri NOI – Dialogo sulle povertà in Valle d’Aosta” – la Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta per intitolare il convegno in programma presso il Salone del Vecovado lunedì 21 ottobre prossimo a partire dalle 17.30.

L’iniziativa sarà un vero e proprio dialogo intorno al fenomeno delle povertà vecchie nuove, socio-economiche e culturali, che anche in Valle d’Aosta interessano una fetta importante di popolazione tra cui anziani soli, famiglie numerose, nuclei con disabili, donne con minori e le giovani generazioni.

A confrontarsi, dopo i saluti di Pietro Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, saranno Dario Ceccarelli, Capo dell’Osservatorio economico e sociale della Regione Valle d’Aosta, Andrea Gatto, Direttore della Caritas Diocesana di Aosta e Marina Fey, Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta. Introduce e modera Gianni Nuti, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta.

Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo realizzato in collaborazione con i ragazzi del progetto “Il cielo in una pentola”.