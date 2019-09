Annullo filatelico per Tor des Géants

Gli annulli, promossi dalla Valle d’Aosta Trailers S.S.D.R.L., potranno essere richiesti sabato 7settembre 2019 dalle 14.00 alle 20.00 presso lo spazio allestito nel Forum Sport Center Courmayeur Via dello Stadio, 1 a Courmayeur (AO) e sabato 14 settembre 2019 dalle 12.00 alle18.00 presso lo spazio allestito nel Jardin de l’Ange Via Roma a Courmayeur.

Con il bollo speciale sarà timbrata la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello, dove saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primogiorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

I timbri figurati, dopo l’utilizzo nelle giornate del 7 e 14 settembre 2019, saranno depositati pressolo sportello filatelico dell’ufficio postale di Aosta Ribitel in Via Arcidiacono René Ribitel, 1 per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.