Colonne sonore rielaborate nell'ultimo concerto di 'Avant tout musique' a Etroubles

Si prevede il pubblico delle grandi occasioni mercoledì 21 agosto a Etroubles, per il quinto ed ultimo rendez-vous con 'Avant tout musique', la rassegna musicale dove il palcoscenico è il Borgo.

Organizzato dall’Amministrazione comunale di Etroubles con il sostegno del Consiglio Valle, protagonista dell’appuntamento è il quartetto Obamundo Projectche vede Loris Deval alla chitarra, Anais Drago al violino, Viden Spassov al contrabbasso e Gilson Silveira alle percussioni.

Rielaborazioni di celebri colonne sonore in chiave acustica sono il biglietto da visita di questo quartetto, che propone un viaggio musicale nei ricordi di pellicole cinematografiche famose, con una grande efficacia espressiva e interessanti armonizzazioni; le rielaborazioni e gli arrangiamenti proposti creano un mélange tra la cultura musicale brasiliana ed afroamericana e la tradizione musicale balcanica.

Brani originali dei musicisti completano poi il repertorio di questo progetto acustico.

L’appuntamento è come di consueto alle 18,30 in piazza Chanoux e in caso di maltempo il concerto si terrà nella sala polivalente del Centro sportivo tennis.