Con l'Espace Pila, la Biblioteca di Gressan e due astrofili valdostani alla scoperta del cielo

La Biblioteca di Gressan, in collaborazione con l’Espace de Pila ha organizzato due incontri per giovedì 1 e 22 agosto, dedicati all’osservazione del cielo, in compagnia di due astrofili valdostani che accompagneranno il pubblico con le loro spiegazioni alla scoperta del cielo sopra Pila.

Le attività inizieranno alle ore 17,30 nel piazzale della Patinoire di Pila con gli astrofili Paolo Chiaberto e Mario Peaquin, per l'osservazione del sole.

In serata dalle 21,30 passeggiata per raggiungere la baita Hermitage da dove, con strumenti amatoriali, si osserveranno le stelle.

Per la serata dell'1 agosto la Luna è nella fase di "luna nera", quindi il cielo buio dalle ore 22 circa consente l'osservazione della "via lattea", galassia a cui appartiene il nostro sistema solare, di oggetti del cielo profondo, oltre le costellazioni del cielo estivo.

Per la serata del 22 agosto invece la Luna, appena passata dalla fase di II° quarto, sorge dopo la mezzanotte , quindi lascia vedere le costellazioni del cielo estivo, qualche costellazione del cielo autunnale, la Via Lattea, ed alcuni oggetti del cielo profondo.

Per info e prenotazioni: Biblioteca comunale di Gressan 0165 250946 - biblioteca@comune.gressan.ao.it entro e non oltre il giorno precedente la serata.