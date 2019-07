Tornano a Courmayeur le 'Idee ad alta quota'

Al via ai piedi del Monte Bianco la terza edizione di 'aCOURMA!, Idee ad alta quota', forum indipendente di attualità, economia e innovazione nato nel 2015 per iniziativa dell'associazione Think Tank J!-Janua.

L'evento è firmato e diretto da Luca Marchesi e Daniele Gensini e coordinato da Jean-Marie Rossi, con il patrocinio del Comune di Courmayeur e della Regione.

La terza edizione del Forum, in programma nei giorni sabato 3 e domenica 4 agosto, punta ad approfondire tematiche d'attualità, con alcuni dei protagonisti dell’anno che si confronteranno con il pubblico al Jardin de l’Ange.

Dall’America di Trump al sistema dei Trasporti italiani ed Europei, dalle lezioni di Leadership fra le mura di un monastero alle Missioni segrete di un gruppo di Eroi Italiani. Sullo sfondo di queste tematiche si svilupperanno le 'Idee ad alta quota' di questa nuova rassegna, con un confronto aperto fra ospiti, istituzioni e pubblico.