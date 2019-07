Cisl VdA a favore delle tante persone che hanno bisogno di aiuto

La ricerca di nuovi modi per far sentire la propria presenza sul territorio in favore dei propri iscritti, di chi potrebbe diventarlo e, più in generale, dei soggetti più deboli. E’ il mandato che si è dato la Cisl Valle d’Aosta al termine dell’Assemblea organizzativa nobilita dalla presenza di Annamaria Furlan, segretario generale.

Nel documento conclusivo, approvato all’unanimità, l’Assemblea, ricorda “in un momento di grande trasformazione sociale e del mondo del lavoro, è necessario rendere capillare sul territorio valdostano la nostra attività, ridefinendo il nostro modello organizzativo e rendendolo più sostenibile ed efficace a tutti i livelli”.

Da qui l’impegno a rinforzare la presenza della CISL sul territorio valdostano, aprendo nuove sedi e cercando di ottimizzare il servizio reso da quelle già operative al fine di dare un sempre maggior supporto agli utenti ed offrire anche in tali sedi la qualità dei servizi che caratterizza la sede centrale.

“L’obiettivo – ha commentato Jean Dodeynaz, segretario generale Cisl VdA - è creare un sindacato di prossimità che abbia le capacità di perseguire e realizzare l’inclusione sociale, la tutela individuale e collettiva, così come la solidarietà attraverso un processo di fidelizzazione dell’iscritto”.

Vi è poi un ulteriore ambizioso obiettivo, che è quello di divenire veicolo di trasformazione sociale. Un risultato che può essere raggiunto elaborando insieme le linee programmatiche che ci condurranno fino al prossimo Congresso nel 2021.

Annamaria Furlan ha apprezzato e sottolineato la positiva, costruttiva, ma anche pragmatica relazione del segretario generale Jean Dondeynaz. Dopo la relazione di Jean Dondeynaz ha fatto seguito un bel dibattito, dal quale è emersa la volontà di fare della Valle d’Aosta un laboratorio per tante scelte future.

Le conclusioni sono state tratte a Annamaria Furlan che ha detto: “Io conto davvero sul protagonismo dei delegati dei territori per creare un’organizzazione dove la ‘periferia’ sia di grande qualità. Si è parlato di precarietà, di stagionalità e su questo credo che noi dobbiamo testimoniare una presenza ed una capacità di rappresentare quei bisogni e quelle aspettative”.

La CISL ha sottolineato ancora Annamaria Furlan “sarà sempre in prima linea per dare voce a chi oggi è in difficoltà e dare speranza ai tanti giovani che sembrano averla persa”.

Per Jean Dondeynaz, Segretario Generale CISL Valle d’Aosta, questi due primi anni di mandato sono stati molto complessi, con una trasformazione sociale ed economica che ha sicuramente modificato il modus operandi, “e la conferenza organizzativa è stata certamente importante, anche perché voluta in una location di assoluta eccellenza, quale la Fondazione Sistema Ollignan di Quart”.