Progetto Formazione cresce si amplia e assume. Nel 2018 formati quasi 3.000 allievi

La gestione di 74 corsi che hanno coinvolto 2.432 allievi per un totale di 20.590 ore corso sono i numeri del termometro che segna lo stato di salute della società cooperativa Progetto Formazione che ha chiuso il 2018 con risultati importanti a favore, come ha spiegato il direttore Erik Lillaz, a favore di persone in cerca di occupazione; a persone in situazione di svantaggio sociale o in condizione di disabilità ed interventi di formazione permanente; ai giovani in obbligo scolastico ed in obbligo formativo.

Corsi ai quali si aggiungono gli interventi di formazione permanente ed i corsi aziendali e di formazione in apprendistato. Lungo l’elenco dei settori di intervento di Progetto Formazione: corsi professionalizzanti nell’ambito impiegatizio, sociosanitario, commerciale, industriale e dei mestieri artigiani. Ma ha pure consolidato l’investimento nel sistema triennale di Istruzione e Formazione Professionale (attualmente sono attivi tre indirizzi di studio: acconciatura, estetica e servizi di vendita), sta partecipando ad un progetto transfrontaliero Italia-Francia (in collaborazione con la Sovraintendenza agli Studi dell’Assessorato Istruzione e Cultura, l’UNIVdA e il Dipartimento sanità, salute e politiche sociali) finalizzato alla riduzione dei livelli di insuccesso scolastico e formativo.

Di particolare valore sociale i corsi di accompagnamento al lavoro per soggetti in situazione di svantaggio sociale o in condizione di disabilità.

“Proseguiamo – ha sottolineato il presidente, Matteo Fratini relazionando in assembela - la sperimentazione dei laboratori occupazionali in sinergia con altre realtà del terzo settore, sta gestendo iniziative di accompagnamento e formazione per migranti sul fondo FAMI, ha elaborato piani formativi coinvolgendo oltre 400 apprendisti, ha progettato corsi aziendali finanziati dal FSE e corsi finanziati dai fondi Interprofessionali, ha erogato corsi di formazione per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale”.

Di più, il Presidente ed Amministratore Delegato Matteo Fratini ha evidenziarto “l’attenzione e la programmazione sulle strutture societarie e sul patrimonio strumentale: gli investimenti del 2018, motivati anche dal volume di azioni formative avviate, si sono concentrati sulla riorganizzazione degli spazi didattici della sede di Pollein, in località Autoporto, e sulla necessità di acquisire anche il terzo piano della sede dell’Istituto Panorama di Chatillon che è quindi oggi completamente occupato dalla Società Progetto Formazione: si tratta di 15 laboratori tecnici, 10 aule didattiche attrezzate e 1 aula magna che può contenere interventi formativi per quasi 50 persone e la capienza dello stabile è stata elevata a 500 persone”.

In considerazione dei volumi realizzati nel 2018, sostenuti dai dati previsionali del prossimo biennio, Fratini ha all’Assemblea la pubblicazione di una selezione pubblica per il reclutamento del personale. Risultati quelli di Progetto Formazione conseguiti, come ha sottolineato il Presidente, “con l’insostituibile apporto delle competenze e delle professionalità dei dipendenti della Società”.