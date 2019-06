Chambave: Nasce associazione 'mista' imprese e Comune per valorizzazione territorio

Promuovere le attività agricole, artigianali, turistico-ricettive e culturali dislocate sul territorio che orbita attorno al Comune di Chambave è lo scopo primario dell'associazione Cantine delle R.O.S.E. (Rete di Opportunità per Suggestive Esperienze) che sarà presentata alla popolazione alle ore 20,30 nella Sala dell'Espace Colliard di Chambave di fronte al Municipio.



L'iniziativa è nata dalla collaborazione dell'Amministrazione comunale di Chambave e di un gruppo di sei aziende che vogliono far rivivere, attraverso un progetto condiviso, il borgo di Chambave.



L’Associazione non ha fini di lucro, i contenuti e la struttura sono ispirati, si legge in una nota, "a principi di collaborazione tra le diverse attività per cercare di rilanciare il territorio e la sua cura, lo sviluppo delle piccole-medie aziende e per instaurare rapporti di collaborazione tra le diverse realtà per meglio promuovere il territorio e le sue caratteristiche".



Tutto questo potrà avvenire "pubblicizzando e valorizzando il lavoro delle aziende locali tramite la commercializzazione e la promozione dei prodotti gastronomici, la conoscenza delle diverse realtà presenti e il sostegno alle attività culturali inerenti il territorio". Una rete di collaborazione tra le imprese, insomma, che potrà promuovere le attività anche al di fuori del territorio dei comuni dove le aziende hanno sede, senza dimenticare uno degli scopi principali ovvero il miglioramento delle potenzialità del territorio e la loro valorizzazione.



Non un negozio tout court quindi, ma un centro dove poter conoscere i prodotti e i produttori, le bellezze culturali, paesaggistiche, le strutture ricettive e di ristorazione, insomma un punto dove il turista ma anche il residente possa trovare tutto il necessario per scoprire gli itinerari per raggiungere le diverse aziende partner dell’associazione.